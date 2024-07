Już niedługo wybory Miss Universe, w których reprezentuje nasz kraj Marcela Chmielowska. Piękna Polka musi wyglądac tam idealnie i zmierzyć się z kilkunastoma rywalkami z całego świata. Jednym z najważniejszych strojów w tym konkursie jest suknia narodowa, której projekt mogliśmy zobaczyć niedawno. Zobacz: Już niedługo wybory Miss Universe. Taką sukienkę założy nasza reprezentantka

Chmielowska już przebywa w Miami, gdzie przygotowuje się do najważniejszego dnia w całym konkursie. Oczywiście musiała zabrać ze sobą kilkanaście par butów i torebek, a także ogromną ilość bizuterii. Najważniejsze jednak są przepiękne kreacje,a szczególnie ta narodowa i finałowa. Tę drugą specjalnie dla Polki na tę okazję zaprojektował duet MMC, którego muzą jest Joanna Horodyńska. Do pasa w dół kreacja wydaje się być zwykłą czarną, wieczorową suknią. Prawdziwie szaleństwo zaczyna się jednak niżej: asymatryczne cięcia, złoto i koronka to jest to, co definuje ten strój. Marcela będzie mogła zaprezentować ją 25 stycznia podczas wielkiej gali finałowej.

Jak Wam się podoba?

