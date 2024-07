Pokaz La Mania, który odbył się wczoraj w Soho Factory wzbudza jeszcze wiele emocji. Głównie dlatego, że w zachwyt wszystkich wprawiła przepiękna kolekcja, ale także dlatego, że pojawiło się grono gwiazd w tym Anja Rubik. Nie zabrakło również wielu przyjaciół i rodziny Joanny Przetakiewicz. Zobacz: Po wielkim sukcesie La Manii przyszedł czas na zmiany. Przetakiewicz zaangażowała syna

Reklama

Podczas tego ważnego dnia pojawili się również finaliści programu "Project Runway", w którym Przetakiewicz jest jurorką. Młodzi projektanci pogratulowali sukcesu projektance i nie mogli wyjść z zachwytu. Oczywiście Liliana Pryma doglądała kolekcji, ponieważ należy do zespołu La Mani. Z kolei Jacob już niedługo będzie zapraszał gości na swój pierwszy pokaz. Co ciekawe gwiazdy nie zapozowaly fotoreporterom na ściance, ale chętnie wymieniły się z Przetakiewicz uwagami i uwiecznili to spotkanie zdjęciem, którym pochwalił się na Instagramie Maciej Sieradzky.

Już w styczniu ruszają zdjęcia do drugiej edycji programu, w którym z pewnością pojawią się tak samo zdolni ludzie.

Zobacz: Project Runway i Top Model połączą siły? Duże zmiany w drugiej edycji show



Zobacz także





Reklama

Przetakiewicz na pokazie La Mania: