Wczoraj w telewizji Polsat wyemitowano wielki finał siódmej edycji "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Show od kilku miesięcy jest jednym z najchętniej oglądanych tego typu programów w Polsce, który pomógł zaistnieć na rynku wielu zdolnym wykonawcom jak LemON i Enej. Oba zespoły po udziale w polsatowskiej produkcji osiągnęły sukces o jakim wielu wykonawców może tylko pomarzyć.

Oprócz jury w składzie Kora, Elżbieta Zapendowska, Piotr Rogucki i Adam Sztaba, pojawili się również finaliści, którym udało dostać się do ostatniego etapu. Nie mogło zabraknąć zwycięzcy, zespołu Sachiel. Zachwycająco wyglądała Paulina Sykut, która zdecydowała się pojawić w sukni projektu Dawida Wolińskiego.

