Po prawie dekadzie przerwy wróciła moda na boysbandy - triumy na listach przebojów święcą takie zespoły jak choćby One Direction czy The Wanted. Szczególnie w przypadku Harry'ego Stylesa i spółki można mówić o prawdziwym szale nastolatek - nie zawsze pozytywnym. Przypomnijmy: Szok! Psychofanki One Direction masowo popełniły samobójstwo

Producenci skupieni wokół One Direction oczywiście próbują zarobić na popularności chłopaków i angażują w ich kolejne rentowne projekty. Jednym z nich jest koncertowy dokument "One Direction: This is Us", który miał swoją premierę w amerykańskich kinach w ostatni weekend lata. Fanki zespołu nie zawiodły - obraz zarobił aż 17 milionów dolarów, co jest jednym z lepszych wyników w tej kategorii filmów.

"One Direction: This Is Us" będzie wyświetlany również w Polsce. Wybieracie się do kin?

