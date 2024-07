Po Euro 2016 piłkarskim numerem jeden w Polsce stał się Kuba Błaszczykowski, dzięki któremu nasza kadra dotarła aż do ćwierćfinału. Teraz to prawdziwy bohater narodowy! Czy film o Kubie Błaszczykowskim i jego trudnej życiowej drodze to dobry pomysł? Zapytaliśmy o to znaną aktorkę Katarzynę Warnke.

Myślę, ż u nas łatwiej robi się filmy o kimś, kto już nie żyje. I myślę, że... cóż, był film o Lechu Wałęsie... Nie wiem, ja bym nie chciała, żeby ktoś zrobił o mnie film za mojego życia. Myślę, że to jest bardzo trudne do zniesienia - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

A co Warnke sądzi o książce Kuby Błaszczykowskiego, w której piłkarz opisał swoją traumatyczną część życia i śmierć swojej matki? Zobaczcie nasze wideo do końca.

Film o Kubie Błaszczykowskim to dobry pomysł?

Na to pytanie odpowiedziała nam Katarzyna Warnke. Zgadzacie się z nią?