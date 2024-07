W ubiegłym roku Filip Chajzer został przyłapany na randce z pewną nieznajomą. Wkrótce okazało się, że dziennikarz rozstał się z Małgorzatą Walczak, która jest matką jego dziecka. Prowadzący "Dzień dobry TVN" wyprowadził się z domu i szybko wszedł w związek z 25-letnią Julią. Para postanowiła nawet zamieszkać razem. Media obiegła też wieść o bardzo szybkich zaręczynach. Jednak w styczniu br. dowiedzieliśmy się, że Filip Chajzer i jego nowa wybranka nie są już razem. Ostatnio prezenter opublikował w mediach społecznościowych wpis, który odnosi się do jego byłej partnerki, mamy pięcioletniego Aleksa. W komentarzach pojawiła się sugestia, by rodzice chłopca do siebie wrócili. Gwiazdor TVN odpowiedział.

Filip Chajzer zareagował na uwagę o powrocie do Małgorzaty Walczak. Zrobiło się nieprzyjemnie

Ostatnio Filip Chajzer zniknął z "Dzień dobry TVN" przez problemy ze zdrowiem. W życiu osobistym dziennikarza wiele się dzieje od dłuższego czasu. W ubiegłym roku głośno było o jego rozstaniu z Małgorzatą Walczak. Niedawno prezenter telewizyjny wspomniał o byłej partnerce, używając bardzo ciepłych słów. Z okazji Dnia Matki podziękował jej za pomoc w wychowywaniu syna.

Gdzieś kiedyś czytałem, że wdzięczność ma najwyższą wibrację energetyczną z ludzkich uczuć. Dlatego z okazji dnia mamy chciałbym wyrazić wdzięczność i podziękować mamie mojego syna za poświecenie, z jakim wychowuje naszego syna Aleksa. Jestem przekonany, że mając tak kochającą mamę, będzie wspaniałym człowiekiem. Rodzice mogą się rozejść, szacunek do siebie ma jednak wspólny mianownik. Wszystkiego, co najpiękniejsze dla każdej mamy — napisał w piątek, 26 maja.

Jedna z internautek wyraziła nadzieję na to, że Filip Chajzer jednak może uratować swój związek z Małgorzatą Walczak. W komentarzu zasugerowała, by prowadzący "Dzień dobry TVN" wrócił do matki swojego dziecka. Dziennikarz zareagował na tę radę w dość chłodny sposób...

Może jednak się zejdziecie — napisała internautka.

Może jednak zajmie się Pani układaniem własnego życia. Gorąco polecam — napisał prezenter.

Warto też zwrócić uwagę na to, że wielu fanom spodobało się, jak Filip Chajzer pisze w mediach o swojej byłej partnerce. Internauci są wyraźnie zadowoleni z tego, że rodzice małego Aleksa utrzymują ze sobą kontakt.

Myśli pan o wszystkich — pięknie napisane.

Filip, fajnie, że doceniasz.

Brawo, panie Filipie.

Wielki szacun.

Oby więcej było mężczyzn z takim podejściem do byłych partnere — czytamy w komentarzach.

Jak na razie jednak nic nie wskazuje na to, żeby Filip Chajzer wrócił do Małgorzaty Walczak. Nie wiadomo też, czy po zerwaniu zaręczyn z 25-Julią prowadzący "Dzień dobry TVN" znalazł kogoś nowego.

