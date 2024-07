Filip Chajzer chwali się wynikiem akcji zorganizowanej przez niego w Dzień Dziecka! 1 czerwca to był trudny dzień dla dziennikarza, który nie mógł go spędzić ze swoim synem. W związku z tym reporter postanowił pomóc dzieciom, które potrzebują pomocy bardziej niż inni. Ogłosił zatem na swoim profilu na Facebooku konkurs dla swoich fanów, którzy mogli wpłacać darowiznę na jedno z hospicjów. Nagrodą jest rejs z Filipem Chajzerem jego łódką. W czwartek dziennikarz pochwalił się naprawdę wspaniałym wynikiem. Okazało się, że wraz z pomocą internautów udało się zebrać 200 tysięcy złotych. To niesamowity wynik, którym Chajzer pochwalił się na portalu społecznościowym:

JEST JUŻ 200.000!!! KASA CIĄGLE IDZIE. OD WAS DLA ODCHODZACYCH DZIECI. ZROBILIŚCIE CHOLERNIE, PRZECHOLERNIE DOBRĄ RZECZ. NFZ MA TE DZIECIAKI W... NOSIE, WY NIE. KSIĄDZ PAWEŁ, KTÓRY PROWADZI HOSPICJUM PROMYCZEK MA ŁZY W OCZACH. JA TEŻ. WIECZOREM DAM KOLEJNE INFORMACJE. W kolejce do przyjęcia czekała dziesiątka dzieci. Nie było na to pieniędzy. Teraz już są, ludzie, 2 0 0 . 0 0 0 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Płyniemy dalej!!!

Zachęcamy do wspierania dalej tej akcji!

AKTUALIZACJA:

Filip Chajzer pochwalił się kolejnym sukcesem!

421,191 PLN plus 800 ciągle nie rozlicznych wpłat DotPay... Idziemy na pół bańki!!!! Chcecie poznać księdza Pawła i dzieciaki z Promyczka? Zbieram siły, żeby zrobić o nich materiał... a potrzeba na to dużo siły. To się jednak wam należy. DZIĘKUJĘ za waszą dobroć. 2,5 TYS kosztuje miesiąc opieki nad jednym dzieckiem, 8 TYS wyposażenie domu rodziców w sprzęt niezbędny do domowej opieki nad odchodzącym aniołem... Wy też jesteście aniołami.

Brawo Filip!

Filip Chajzer ma powody do dumy.

Filip Chajzer chwali się wynikiem akcji zorganizowanej na Facebooku

Udało się zebrać naprawdę sporą sumę!