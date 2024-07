Filip Chajzer zorganizował specjalną akcję z okazji Dnia Dziecka! Dziennikarz przyznał we wzruszającym poście, że to dla niego ciężki okres po tym, jak utracił syna. Z tej okazji Filip Chajzer postanowił zorganizować specjalną akcję, dzięki której jego fani będą mogli pomóc potrzebującym dzieciakom. Od jakiegoś czasu dziennikarz angażuje się mocno w akcje charytatywne i pomaga ludziom, do czego zachęca też innych i bardzo to promuje u siebie na Facebooku. Jego środowy post wzbudził wiele emocji, a ludzie czynnie wzięli udział w akcji, którą ogłosił:

A więc jest. Cholerny dzień dziecka. Bardzo długo myślałem co z nim zrobić, żeby nie oszaleć. I już wiem. Ogłaszam akcję. Do wygrania rejs po Narwi moim wspaniałym okrętem, w jedną stronę stoję za sterami, w drugą Pani kapitan ze zdjęcia. Ja zajmę się wtedy cateringiem. Stawiam na stół najlepszy alkohol jaki mam w barku i najlepszą kolację jaką umiem zrobić. Dokładam też talent wokalny w postaci rzeszowskich przyśpiewek i warszawskich szlagierów. Tu akurat mistrzem jest tata, na życzenie też jest w cenie:) W sumie na pokład mogę zabrać 6 osób, więc możecie się składać. Wygrywa ten kto w dzień dziecka wpłaci największą kwotę na hospicjum dziecięce PROMYCZEK. Tytuł przelewu: "Darowizna na hospicjum, płynę z Filipem" Powodzenia!!! Ps. Z ogłoszeniem poczekam aż dostanę raport z hospicjum od Księdza Pawła. Ten człowiek, a właściwie anioł bardzo mi pomógł, kiedy tej pomocy potrzebowałem. Żebyś miał/miała przelać 15 zł to i tak zrobisz coś pięknego. Ściskam. http://hospicjumpromyczek.pl/ Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce Promyczek

ul. Karczewska 48

05-400 Otwock

KRS 0000336442

NIP113-2777- 973

Regon 142009873

konto 34-1240-1037-1111-0010-2851-5903

Od czasu zorganizowania całego "konkursu" minęło niewiele czasu, a zainteresowanie tematem jest ogromne. Filip Chajzer nie spodziewał się tak pozytywnego odzewu. Z okazji ogromnej ilości wiadomości dziennikarz postanowił zorganizować drugi rejs:

To co piszecie w prywatnych wiadomościach jest tak wzruszające... A odzew tak gigantyczny... Popłyniemy dwa razy. Raz ze zwycięzcą i drugi raz z wylosowanym darczyńcą, żeby było chociaż trochę bardziej sprawiedliwe. Tylko dzień odstępu trzeba będzie zrobić bo woda lubi sponiewierać:) Ludzie, jesteście FANTASTYCZNI!!!

Co sądzicie o takiej akcji?

Filip Chajzer zorganizował wyjątkową akcję na Dzień Dziecka

East News

