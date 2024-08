Popularni influencerzy powoli zaczynają podbijać kolejne branże. Dobrym przykładem jest Wersow i Julia Żugaj, które wydają płyty u grają koncerty. O ich muzycznym talencie możemy dyskutować, jednak trudno kłócić się z tym, że osiągają komercyjny sukces, a w trakcie występów pod sceną mają mnóstwo fanów. Nasza reporterka zapytała Joannę Kurowską, co sądzi o tym trendzie.

W rozmowie z naszą reporterką Joanna Kurowska przyznała, że czasem zdarzają się influencerzy wyjątkowo utalentowani w wielu dziedzinach, jednak jest to niezwykle rzadkie zjawisko. Aktorka stwierdziła, że niektórzy celebryci pojawiają się w filmach tylko ze względu na swoją popularność i trudno jej się z tym pogodzić.

Jeżeli ktoś jest wybitnie utalentowany, to ja nie ma nic przeciwko temu. Ale jeżeli grają miernoty, grają ludzie, którzy nic nie potrafią, tylko dlatego, że są influencerami i to tłumaczy ich byt na ekranie, to mojej zgody nie ma

– powiedziała Kurowska.