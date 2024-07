Filip Chajzer obchodzi dziś 31. urodziny. Z tej okazji otrzymał wiele życzeń od swoich wielbicieli. Dziennikarz postanowił odwdzięczyć się fanom, dodając wpis z podziękowaniami na swoim profilu na Facebooku. Nie jest to jednak typowe podziękowanie...

Post Filipa Chajzera zdradza, że dziennikarz nadal zmaga się ze sobą po wielu przykrych wydarzeniach, które dotknęły go w tym roku:

Z całego serca dziękuję za dziesiątki tysięcy ciepłych słów, które dostaję w ten mroźny poranek. Ja z okazji 31 urodzin życzę sobie siły, której tak często mi brakuje. I sensu, żeby się znalazł. Kiedyś. Jeszcze raz D Z I Ę K U J Ę. Mieć was to luksus, który bardzo doceniam!!! - napisał Filip Chajzer.

Dziennikarz "Dzień dobry TVN" w tym roku bardzo przeżył śmierć swojego syna Maksa, który zginął w wypadku samochodowym. Po tym tragicznym wydarzeniu, Chajzer musiał zmagać się nie tylko z własnym żalem, a także z falą internetowego hejtu wokół jego osoby. Do tego doszedł proces z tabloidem oraz rozwód z żoną Julią.

Jednak dziennikarz powoli wraca do dobrej formy. Znów oglądamy jego błyskotliwe materiały. Wznowił też studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim! My przyłączamy się do urodzinowych życzeń i trzymamy kciuki za Filipa!

