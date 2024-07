Filip Chajzer wraca na studia dziennikarskie! Reporter zamieścił na swoim profilu na Facebooku post z decyzją władz Uniwersytetu Warszawskiego o wznowieniu jego studiów. Chajzer będzie studiował dziennikarstwo i komunikację społeczną w trybie niestacjonarnym (wieczorowym). Dziennikarz napisał na Facebooku:

A myślałem, że nic dobrego mnie już dzisiaj nie spotka... a tu stara trufla znowu będzie miała zniżkę na MZK ;) wspaniale i do zobaczenia na wydziale!Ps. Dobra nie będzie zniżki... ale i tak super

Posted by Filip Chajzer on 12 listopada 2015