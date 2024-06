Wydawać by się mogło, że Sylwia Peretti ma wszystko, o czym marzy większość. Mimo pieniędzy i sławy nosi w sercu ogromny smutek, ponieważ jej jedyny syn zginął w wypadku samochodowym. Sylwia może liczyć na wsparcie swojego męża, który jest przy niej od 9 lat i teraz deklaruje w najnowszym wpisie, że będzie z nią na zawsze. Zobaczcie!

Kilka dni temu był jeden z gorszych momentów w życiu Sylwii Peretti. Kobieta po raz pierwszy spędziła Dzień Dziecka bez swojego syna Patryka, który w ubiegłym roku zmarł w tragicznym wypadku samochodowym. Miał jedynie 24 lata, a dla Sylwii był całym światem. Z okazji Dnia Dziecka Sylwia zdecydowała się dodać poruszający wpis na swój profil: