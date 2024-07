Obie interesują się modą. Ada Fijał ocenia stylizacje koleżanek po fachu bawiąc się przy okazji w "dobrą wróżkę" i wbijając im szpilę, a Kaja Śródka projektuje fraki dla kobiet, którymi próbuje odciąć sobie metkę "ex-Borysa Szyca". Oprócz wspólnego hobby, celebrytki połączyła miłość do wspólnego imprezowania. Ada i Kaja od kilku tygodni coraz częściej goszczą na okolicznych wydarzeniach obowiązkowo wspólnie pozując do zdjęć. Zaczęło się od pokazu Natalii Jaroszewskiej w lutym i tak znajomość rozwija się z kolejnymi zaliczonymi imprezami.

Reklama

Przełomowym momentem w przyjaźni "modowej pary" był pokaz Kuby Boneckiego, na którym Kaja i Ada nie odstępowały siebie na krok. Razem uśmiechały się do obiektywów, piły te same drinki i gratulowały kolekcji. Słodko? To dopiero początek.

Ostatnio Śródka i Fijał świętowały w Łodzi dni mody. Wspólnie zasiadły w pierwszym rzędzie wśród publiczności i trzymały się za ręce wymieniając się pierścionkami. Aż boimy się pomyśleć jaki będzie dalszy ciąg tej historii. Może słodkie buzi-buzi na czerwonym dywanie?

Reklama