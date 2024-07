W czwartek 1 marca, o godzinie 10:00 brytyjska marka modowa F&F otwiera swój pierwszy samodzielny sklep w Polsce. W salonie o powierzchni 750 m2, położonym na poziomie +1 warszawskiego Centrum Handlowego Blue City, znajdzie się duży wybór ubrań i dodatków z damskich i męskich kolekcji F&F, F&F Black i F&F Blue, bielizna oraz biżuteria. Dostępne będą też kosmetyki do makijażu F&F Made Up,



F&F oferuje ubrania i dodatki inspirowane aktualnymi kolekcjami światowych projektantów, w których można czuć się wygodnie i stylowo, nie wydając przy tym fortuny. Już od ponad trzech lat marka cieszy się w Polsce wciąż rosnącą popularnością. Kolekcje F&F są bogate i zróżnicowane: dla kobiet i mężczyzn w różnym wieku, odpowiednie do pracy, na przyjęcie lub weekendowy spacer, wychodzące naprzeciw klasycznym upodobaniom oraz trafiające do osób bardziej odważnych, eksperymentujących z modą.



