2 grudnia w Krynicy Zdrój już po raz 8. wybrana zostanie najpiękniejsza kobieta świata, która otrzyma tytuł i koronę Miss Supranational 2016!

Miss Supranational to jeden z pięciu największych konkursów piękna na świecie obok Miss World, Miss Universe, Miss International i Miss Grand. Jest organizowany od 2009 roku, a już zaliczany jest do grona najpopularniejszych na świecie.

W tym roku będziemy gościć blisko 80 kandydatek do tytułu Miss Supranational 2016. Polskę reprezentuje Miss Polski 2014 Ewa Mielnicka. Wielkie telewizyjne show będzie transmitowała Telewizja Polsat i zagraniczne stacje telewizyjne do około 100 krajów na świecie. W koncercie, towarzyszącym wyborom najpiękniejszej kobiety świata 2016, wystąpią: Michał Szpak, Andrzej Cierniewski, zespół Pectus oraz finaliści 7.edycji „Must Be the Music. Tylko Muzyka” - duet Dharni i K-Leah.

Uroczystą galę Miss Supranational 2016 poprowadzi znakomity międzynarodowy duet: Miss Nowego Jorku 2010 Davina Reeves i Ivan Podrez. Komu koronę przekaże panująca Miss Supranational 2015 Stephania Stegman z Paragwaju? Gala już 2 grudnia o godzinie 20:00 w Telewizji POLSAT.