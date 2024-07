Karolina Korwin-Piotrowska po raz kolejny na łamach magazynu "Party" postanowiła wyrazić swoją opinię na temat gwiazdy, która czasy popularności ma za sobą, jednak swoją pracą udowadnia, że jest dobra w tym co robi. Tą postacią show-biznesu jest Szymon Majewski. Showman zniknął z ekranu telewizora i przeniósł się do radia, gdzie prowadzi poranną audycję i na YouTube. Ponadto środowisko odwróciło się od niego, gdy na jaw wyszło ile zarobił za udział w reklamie jednego z banków.

Felietonistka przyznała, że na początku internetowe wygłupy Majewskiego w jego programie "Szymon Majewski SuperSam" nie przypadły jej do gustu. Jednak gwiazdor dzięki swojej pomysłowości i inteligencji zdołał obronić swój niezwykły komediowy talent.

- Nie byłam fanką pierwszego odcinka „Szymon Majewski SuperSam”. Nie był śmieszny. Był próbą przeniesienia do Internetu estetyki telewizyjnej, w której Szymon funkcjonował od lat. Internet ma inny język niż telewizja. To jak gadanie do człowieka/widza, który stoi obok ciebie, nie dzieli was telewizyjna szyba. I ów człowiek może w każdej chwili jednym kliknięciem zmienić stronę. Trzeba go przytrzymać, ale bez nachalności, bo tego Internet nie znosi. To trudne. I na początku Szymon się miotał. Uczył się nowego medium. Z sukcesem - napisała Korwin-Piotrowska