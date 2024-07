Karolina Korwin Piotrowska nie boi się ostrych słów kierowanych pod adresem największych polskich gwiazd. Dziennikarka chętnie komentuje wydarzenia z rodzimego show-biznesu, choć czasami może się to okazać pułapką, tak jak ostatnio. Przypomnijmy: Korwin narzeka na Grazię: Mnie, starą wygę, zamurowało!

Mocne wypowiedzi Karoliny zawsze odbijają się szerokim echem i to nie tylko wśród gwiazd. Korwin regularnie aktualizuje swój profil na Facebooku, na którym umieszcza linki i informacje dotyczące show-biznesu, kultury, sztuki czy filmu. Dobór materiałów nie zawsze podoba się jej czytelnikom.

Zdarzają się również sytuacje zabawne, wręcz groteskowe. Ostatnio Korwin pochwaliła Ewę Chodakowską, sensację polskiego fitnessu. Ciepłe słowa pod jej adresem sprowokowały niektórych internautów do nazwania jej... lesbijką.

Świeża sprawa. Napisałam felieton do "Party" o tym, że powinniśmy dziękować Bogu za Ewę Chodakowską, która stara się wszelkimi sposobami rozruszać tyjących na potęgę i obżerających się byle czym Polaków. Zalinkowałam do siebie na stronę newsa o tym (...) Po chwili poczytałam komentarze. Tym razem nie byłam ani dziennikarskim ścierwem ani nie wyrzucano mnie z kraju. Zostałam bowiem według niektórych... lesbijką. Bo mi się to, co robi Chodakowska, podoba. Ciekawa to konstatacja, nie wiem, co na to seksuolodzy, ale podobnej bzdury, choć czytam wiele, nie czytałam dawno - stwierdza Karolina w tym samym tekście.