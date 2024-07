W Londynie odbyła się wielka premiera najnowszego filmu Disney'a - "Czarownica". Angelina Jolie, która w obrazie gra rolę tytułową na czerwonym dywanie pojawiła się ze swoim ukochanym Bradem Pittem (garnitur Gucci). Aktorka po raz kolejny wybrała kreację Atelier Versace. Kreacja z odkrytymi plecami wyglądała na niej fantastycznie. Suknia ozdobiona kryształami Swarovskiego nie potrzebowała żadnych dodatków, a Angelina wyglądała jak milion dolarów.

Elle Fanning, która również gra w filmie wybrała kontrastującą do swojej starszej koleżanki jasną kreację z kolekcji Georges Hobeiki Couture na jesień 2013. Na czerwonym dywanie pojawiła się również Stella McCartney, która była ubrana we własny total - look w ulubionej czerni.

