Ewa Wachowicz odnalazła niepublikowane wcześniej zdjęcie z 1995 roku, kiedy była jeszcze początkującą gwiazdą telewizji i... polityki. Od marca 1995 sprawowała funkcję sekretarza prasowego premiera Waldemara Pawlaka. Jak prezentowała się wtedy?

Ewa Wachowicz została Miss Polonia w 1992 roku, a więc wszyscy dobrze wiemy, jak piękną kobietę była i jest do tej pory! Potwierdza to zdjęcie zrobione 3 lata później, podczas tankowania samochodu:

Dzień niespodzianek! Od Andrzeja Wolszakiewicza otrzymałam odzyskane zdjęcia z negatywów znalezionych w piwnicy… To pochodzi z 95 roku… się wzruszyłam:-))) - pisze Ewa

Ewa wyglądała... zjawiskowo!

Ewa Wachowicz na zdjęciu sprzed lat

Posted by Ewa Wachowicz on 11 stycznia 2016