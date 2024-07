Wczoraj wieczorem odbyły się jubileuszowe wybory Miss Polski 2014. Tytuł Miss i koronę dla najpiękniejszej Polski otrzymała Ewa Mielnicka. Pokonała ona w finale mnóstwo innych, równie urodziwych kandydatek. Na imprezie pojawiło się również wiele gwiazd polskiego show-binzesu. Przypomnijmy: Ewa Mielnicka wygrała Miss Polski 2014! Jak wypadła na scenie?

Rok temu tytuł Miss Polski przypadł Adzie Sztajerowskiej, która nie mogła osobiście pojawić się na wczorajszej gali. Na swoim Facebooku Ada w pięknych słowach podziękowała wszystkim za wsparcie w ubiegłym roku, który był dla niej wyjątkowo dobry. Poinformowała również, że jest obecnie w Londynie, gdzie przygotowuje się do wyborów Miss World. Ma jednak pewność, że nowa zwyciężczyni będzie godną następczynią:

Kochani,dobiega końca rok mojego panowania jako Miss Polski 2013. Był to rok pełen wzruszeń, radości, emocji i niezapomnianych chwil. Być Miss Polski oznacza być kimś, kto spełnia swoje marzenia! Swoją drogę w konkursie rozpoczęłam w Łodzi zdobywając tytuł Miss Ziemi Łódzkiej. Wtedy jeszcze nie marzyłam że niedługo później zostanę jedną z nielicznych kobiet, którym było dane nosić z dumą koronę Miss Polski. W tej chwili jestem w Londynie, gdzie mam zaszczyt reprezentować Polskę na konkursie Miss World, co jest cudownym zwieńczeniem tych wszystkich pięknych dni. Nie będę mogła osobiście założyć na głowę korony mojej następczyni ale wiem, że będzie to wyjątkowa dziewczyna i życzę jej wszystkiego co najlepsze. Życzę jej, by ten rok był dla niej równie piękny jak dla mnie. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy prowadzili mnie za rękę podczas tego wspaniałego czasu. Dziękuję za siłę i wsparcie, które otrzymałam od organizatorów, sponsorów i nieznajomych ludzi. - pisze Ada