Co czeka po wyborach Ewę Kopacz i Beatę Szydło? Jak wskazują sondaże przedwyborcze - obie panie czeka rewolucja w życiu. W ostatnim dniu kampanii wyborczej wszystko kręci się wokół Beaty Szydło i Ewy Kopacz, więc postanowilismy też sprawdzić ich przyszłość również w... gwiazdach. Udało nam się dotrzeć do horoskopu na powyborczy tydzień, który dla magazynu "Party" przygotowała astrolog Agnieszka Rolka. To oczywiście tylko zabawa:) Ale sami zobaczcie, jaka zbieżnośc tematow:) Nie uwierzycie, co czeka obie panie...

Horoskop dla Beaty Szydło

Beata Szydło urodziła się 15 kwietnia 1963 czyli jest zodiakalnym Baranem. Co gwiazdy przewidują dla kobiety, która jak wskazują wszystkie sondaże będzie naszym premierem?

W kwestii pracy horoskop jest jasny:

Ktoś może wykorzystać twoją naiwność i skieruje twoją karierę na niepożądane tory. Uważaj więc na każdym kroku!

Co może być tym niepożądanym kierunkiem? Czy po wygranych wyborach pani Szydło przestanie być kandydatką na premiera i fotel ten zajmie ktoś inny? A naiwność to wiara, że może być inaczej?

Co do miłości - tu horoskop też nie jest łaskawy dla Baranów i Beaty Szydło: Wyśmiewanie się z partnera sprawi, że w związku zapanuje fatalna atmosfera. Znajdź na to lek!

Jakoś nie podejrzewamy pani premier o wyśmiewanie się z męża...

Gwiazdy są ostatecznie dla Beaty Szydło bardzo optymistyczne i w rubryce "Twoja szansa" przekonują: Nieoczekiwana zmiana planów wyjdzie ci na dobre.

Myślicie, że ta zmiana związana jest z wyborami?

Horoskop dla Ewy Kopacz

Ewa Kopacz urodziła się 3 grudnia 1956 czyli jest zodiakalnym Strzelcem. I tu gwiazdy mają dla obecnej pani premier komunikat, który brzmi bardzo obiecująco...

Według astrologa dla Baranów to dobry czas na miłość!

"Na stały związek na razie nie masz szans, ale nic nie stoi na przeszkodzie, byś rzuciła się w wir zabawy i flirtów. Na brak męskiego towarzystwa narzekać nie będziesz".

Przypominamy, że Ewa Kopacz jest rozwiedziona. Czy zmiany w życiu zawodowym wpłyną na jej życie osobiste?

W kwestii pracy gwiazdy radzą pani Ewie Kopacz: Wykorzystaj swoją wiedzę i doświadczenie, do tego słuchaj rad mądrych ludzi, a osiągniesz cel.

I na koniec najważniejsze. Według horoskopu szansą dla Ewa Kopacz jest "słuchanie głosu serca".

Zabawa zabawą, ale dopasowanie horoskopów do sytuacji politycznej Ewy Kopacz i Beaty Szydło nas zaskoczyło:) Ciekawe, jak zareagują, gdy się sprawdzą oba horoskopy...

