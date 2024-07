Ewa Farna zaręczy się podczas podróży do Stanów Zjednoczonych? Znajomy pary w rozmowie z Faktem zapewnia, że gwiazda wróci do domu z pierścionkiem zaręczynowym od Martina Chobota. Ewa Farna w towarzystwie ukochanego poleciała do USA już jakiś czas temu- łącznie spędzą tam 7 tygodni, podczas których będą zwiedzać i wypoczywać po trasie koncertowej. Wszystko wskazuje również na to, że ukochany Ewy właśnie podczas ich wspólnej podróży poprosi ją o rękę.

Martin jest pewien, że Ewa to ta jedna jedyna. Opowiadał od jakiegoś czasu, że jest już gotowy, by się oświadczyć. Czekał tylko na dogodny moment, a romantyczna podróż do Stanów jest do tego idealną okazją- zdradza informator tabloidu. Długo planowali ten siedmiotygodniowy wyjazd. Zorganizowali go tak, by zobaczyć jak najwięcej i odwiedzić wszystkie wymarzone miejsca.

Myślicie, że Ewa Farna pochwali się pierścionkiem zaręczynowym od Martina? Czyżby szykował się kolejny ślub w show-biznesie? Ciekawe, czy Ewa wolałaby ślub w stylu Agnieszki Woźniak-Starak w romantycznej Wenecji, czy jak Małgorzata Rozenek w pałacyku pod Warszawą...

Ewa Farna wróci z USA z pierścionkiem zaręczynowym?

Martin poprosi Ewę o rękę?