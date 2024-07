Kilka dni temu w mediach pojawił się fragment wywiadu z Ewą Farną dla czeskiej telewizji. W trakcie rozmowy, młoda piosenkarka odradzała Czechom przyjazdy do Polski!

Wypowiedź Farny oburzyła internautów, którzy poczuli się urażeni. Artystka postanowiła więc wytłumaczyć się z niefortunnych słów.

- Kochani, chyba nie sadzicie, ze jestem na tyle głupia, ze bede robic kupe w własne gniazdo! W czeski wywiadzie wyrazilam swoja asympatie do polskich drog, codziennie 12hw boxie! (koszmar). Gdybym miala wstet do Polski, chyba nie oznaczałabym siebie za patriotke i nie mialabym w planie wyjechac tam na wakacje. . Ehm-napisała na Facebooku

