Już w najbliższą sobotę TVN wyemituje ostatni odcinek programu "X-Factor". W finale zmierzy się troje najbardziej uzdolnionych wokalistów tej edycji: Marta Bijan, Anna Tacikowska i Artem Furman. Bezsprzecznie jednak największą gwiazdą tej edycji została Ewa Farna, która dołączyła do jury jako czwarta jurorka. Od samego początku jej udział jest szeroko komentowany w mediach, głównie za sprawą stylizacji, które nie zawsze są trafione. Przypomnijmy: Ewa Farna pokazała sporo ciała podczas odcinka na żywo

Ewa dość długo znosiła nieprzychylne komentarze na swój temat, wreszcie jednak i jej cierpliwość się skończyła. Farna zdecydowała się zmienić stylistkę oraz przejść na dietę, która pomoże jej zrzucić zbędne kilogramy. Pierwsze efekty mogliśmy podziwiać w ostatnim odcinku w którym wręcz zachwycała. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" Ewa wyznała, że poruszenie spowodowane tym jak wygląda, coraz mniej jej się podoba. Zauważa, że pomimo funkcjonowania na scenie od ośmiu lat, największą sensację wzbudza jej waga, a nie dokonania muzyczne i to, że w tak młodym wieku udało jej się zostać jurorem.



Nie wiem czemu się zrobił temat. Bardzo bym chciała, żebym generowała zainteresowanie, a niestety boję się, że zainteresowanie generuje moja waga, a nie ja - a to mnie niestety już zaczyna trochę wkurzać, bo to jest niefajne, że moja praca, którą robię i pracuje na to by śpiewać, jurorować. Pracuje mocno przez ostatnich osiem lat i to idzie w niwecz tylko dlatego, że nie mam 20 kilo razem z łóżkiem. - mówi lekko poirytowana.