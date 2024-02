Sandra Kubicka i Baron przebywają obecnie na rajskich wakacjach, co modelka skrupulatne relacjonuje na swoim Instagramie. Niestety, jej spokój przerwały oburzające wiadomości, po których złość sięgnęła zenitu. W końcu emocje wzięły górę i 29-latka odpowiedziała na forum publicznym.

Sandra Kubicka ma dość

Śledząc instagramowy profil Sandry Kubickiej możemy z łatwością zauważyć, że jest ona wielką miłośniczką podróży i to w najdalsze zakątki świata. Również teraz, by uciec od trwającej w Polsce zimy, ona i Baron postanowili spakować walizki i wyjechać na słoneczne i gorące Filipiny. Te wakacje z pewnością są dla nich jeszcze bardziej wyjątkowe z uwagi na ciążę celebrytki.

Sandra Kubicka

Nic więc dziwnego, że 29-latka tak chętnie relacjonuje każdy etap podróży i niemal każdego dnia wrzuca nowe fotki ciążowego brzuszka. Ostatnio nawet Sandra pokazała zaskakujące nagranie, a teraz opublikowała na InstaStory pełen emocji wpis. Jak się okazało, spokojny wypoczynek zakłóciło jej morze wiadomości, jakie ciągle dostaje. Co poniektórzy internauci postanowili w nie do końca miły sposób zainteresować się jej stanem, wytykając, że "nie powinna podróżować w czasie ciąży" czy tym bardziej latać samolotem. Niektóre wiadomości musiały być naprawdę ostre, ponieważ doprowadziły Sandrę do białej gorączki.

A pro po waszych komentarzy obrażających mnie, że jestem nieodpowiedzialna, ponieważ poleciałam na wakacje w ciąży. Po pierwsze: Nie wydaje mi się, że pytałam was o zdanie. Po drugie: Bardziej mi i mojemu dziecku szkodzicie wy, rozpisując, co mu się może wydarzyć, niż te wakacje. Nic mnie nie zestresowało podczas tych wakacji, oprócz waszych komentarzy - zaczęła.

Dalej Sandra zaapelowała do wścibskich internautów, by skupili się na własnym życiu i zainteresowali się, czy być może w ich otoczeniu nie ma przedmiotów, które szkodzą im na co dzień. Podkreśliła też, że od lat jest wielką miłośniczką podróży, przebyła już tysiące kilometrów samolotem i nie zamierza z tego rezygnować.

Przestańcie wylewać swoje kompleksy na innych tylko dlatego, że to wy nie macie odwagi wziąć odpowiedzialności za swoje życie i przeżyć je tak, jak chcecie

To nie pierwszy raz, gdy Sandra Kubicka musi mierzyć się z gorzkimi komentarzami pod swoim adresem i zdaje się, że sytuacja pogorszyła się, odkąd ogłosiła ciążę. Ona sama stara się jednak z tym walczyć i co jakiś czas stanowczo odpowiada hejterom.

Sandra Kubicka odpowiada hejterom

Sandra Kubicka odpowiada hejterom