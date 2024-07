Ewa Farna odnosi wielkie sukcesy w Polsce. Choć wiadomo już, że nie zobaczymy kolejnej edycji X-Factora, w której była jurorką, gwiazda ma szanse na prestiżową statuetkę w plebiscycie TeleKamer 2015. Przypomnijmy: TeleKamery 2015 wracają do telewizji. Wśród nominowanych: Górniak, Chylińska, Socha, Moro...

Z okazji wczorajszego Dnia Niepodległości wokalistka udzieliła krótkiego, ale szczerego wywiadu dla wprost.pl. Farna poruszyła w nim problem języka polskiego, z którym miewa trudności. Opowiedziała również o tym, że w jej rodzinnym domu nie wywiesza się flagi na 11 listopada:

Biało-czerwonej flagi nigdy nie wywieszaliśmy. Robią to instytucje. Otwarcie mówię o tym, że miewam trudności z językiem polskim i uważam to za moją niedoskonałość. Bo to przecież mój język ojczysty. Ale poruszam się w środowisku czeskim, albo u nas, gdzie mówimy „po naszymu” - przekonuje