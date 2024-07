Miarą popularności programów telewizyjnych jest nie tylko ich oglądalność, ale i atrakcyjność dla reklamodawców, a co za tym idzie - faktyczne wpływy z reklam. Z podsumowań przygotowanych za rok 2012 wynikało, że najbardziej dochodową pod tym względem gwiazdą jest Magda Gessler, której "Kuchenne Rewolucje" zostawiły w tyle całą konkurencję.

A kto zwyciężył w tym roku? Zwycięzcą rankingu programów bazujących na osobowościach celebrytów okazała się... Ewa Drzyzga. To właśnie jej "Rozmowy w Toku" przyciągnął do stacji TVN największy budżet reklamowy, bo aż 134,4 miliony złotych! Milion złotych mniej uzyskało show wspomnianej już Gessler. Pierwszą trójkę zamyka z kolei "Must Be The Music" z wynikiem 117,4 milionów złotych. Przewaga talent shows w zestawieniu jest zaskakująco wyraźna.

Tak wyglądał ranking najbardziej dochodowych programów z udziałem gwiazd za 2013 rok. Zaskoczeni?

Najbardziej dochodowe gwiazdy 2013 według Lowe Media:

1. Ewa Drzyzga "Rozmowy w Toku" (TVN) - 134,4 mln zł

2. Magda Gessler "Kuchenne Rewolucje (TVN) - 133,4 mln zł

3. Kora Jackowska "Must Be The Music" (Polsat) - 117,4 mln zł

4. Agnieszka Chylińska "Mam Talent" (TVN) - 102,1 mln zł

5. Robert Janowski "Jaka to Melodia" (TVP1) - 89,5 mln zł

6. Edyta Górniak "The Voice" (TVP2) - 85,5 mln zł

7. Kuba Wojewódzki "X-Factor" (TVN) - 85,3 mln zł

8. Bronisław Cieślak "Malanowski&Partnerzy" (Polsat) - 78,5 mln zł

9. Tadeusz Sznuk "Jeden z dziesięciu" (TVP2) - 66,1 mln zł

10. Małgorzata Rozenek "Bitwa o Dom" (TVN) - 59,7 mln zł

