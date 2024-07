1 z 6

Ewa Chodakowska z mężem na spacerze

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis wciąż są w sobie szaleńczo zakochani! Para dała się przyłapać fotoreporterom podczas spaceru na ulicach Warszawy. Małżonkowie obejmowali się i nie szczędzili sobie czułości. Aż miło popatrzeć na nich niesłabnące uczucie! Ewa i jej mąż nie potrzebują Walentynek, by okazywać sobie miłość do siebie nawzajem oraz do... mody!

Trenerka jak zwykle nie zawiodła stylizacją. Ewa Chodakowska miała na sobie czarny płaszczyk, biały sweter i skórzane spodnie również w kolorze czerni. Look uzupełniła czapka, modne okulary przeciwsłoneczne i stylowe botki - wszystko w eleganckiej czerni. Na ramieniu torebka na łańcuszku Chanel Boy. Ten zawsze modny i stylowy dodatek kosztuje... co najmniej 15 tys. złotych (w zależności od wersji)!

Lefteris również nie odstawał stylem od swojej żony. Zobaczcie ich najnowsze wspólne zdjęcia!

