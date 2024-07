O swoim ślubie Ewa Chodakowska mówiła od dawna. W jednym z wywiadów zdradziła, że planuje ceremonię na koniec tego roku, ale za namową Joanny Przetakiewicz zdecydowała się przyspieszyć ceremonię i wzięła cichy ślub w rodzinnym Sanoku. Przypomnijmy: Tak wyglądał ślub Chodakowskiej. Pokazała piękne zdjęcia

Tydzień temu Chodakowska wzięła tylko ślub cywilny, a co z kościelną uroczystością? Jak donosi magazyn "Party", Ewa i Lefteris jeszcze we wrześniu staną na ślubnym kobiercu w jednym z warszawskich kościołów. Trenerka ma iść do ołtarza w tej samej sukni ślubnej, ktorą prezentowała na wybiegu podczas ostatniego pokazu La Manii. Odbędzie się też drugie wesele, bo pierwsze miało miejsce... właśnie na wspomnianym pokazie, gdy do Teatru Wielkiego zjechało się kilkadziesiąt najbliższych osób z otoczenia młodej pary.

Myślicie, że Chodakowskiej uda się uniknąć medialnego oblężenia podczas uroczystości? Więcej szczegółów w nowym numerze "Party" - już w sprzedaży.

Ślub cywilny Ewy Chodakowskiej w Sanoku: