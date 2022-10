"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek wezmą ślub kościelny! "Będzie w stylu glamour"

Agnieszka i Wojtek od jakiegoś już czasu mówili, że przygotowują się do ważnych zmian w życiu. Fani zachodzili w głowę, czy chodzi o zmiany zawodowe, czy może w ich życiu prywatnym? Internauci wypytywali Agnieszkę, czy może chodzi o ślub pary, a może o ciążę? Ona jednak wciąż milczała. Kiedy na swoim Instagramie zarówno Agnieszka jak i Wojtek pochwalili się zmianą swoich fryzur, których dokonali w salonie fryzjerskim Izy, uczestniczki ostatniego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia", fani byli już pewni, że coś wielkiego jest na rzeczy. Gdy dziś para zaczęła relacjonować przygotowania do ślubu, w końcu wszystko się wyjaśniło! Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazali zdjęcia "przygotowania pełną parą" Agnieszka i Wojtek poznali się w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Od tego momentu są w sobie bardzo zakochani i nie raz powtarzali, że chcieliby wziąć ślub kościelny i tym razem zorganizować ceremonię na własnych zasadach. Fani będą musieli się jednak obejść smakiem. Okazało się, że przygotowania, które zrelacjonowali na Instagramie, nie dotyczą ich własnego ślubu, a przyjaciela, którego swoją drogą poznali na planie programu! To burmistrz Przasnysza, który ponad dwa lata temu udzielał parze ślubu! Już ponad dwa lata temu poznaliśmy Pana burmistrza Przasnysza @_chrostek, który udzielał nam ślubu cywilnego. Kto by pomyślał, że tak się zaprzyjaźnimy i teraz my będziemy się bawić na jego ślubie. No ale 16 lutego 2019 był wyjątkowym dniem, a @slubodpierwszegowejrzenia dał mi nie tylko żonę ale też nowe znajomości - napisał Wojtek na swoim Instagramie. Wygląda więc na to, że liczne przygotowania nie dotyczyły uroczystości Agnieszki i Wojtka. Para jednak postanowiła...