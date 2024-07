Ewa Chodakowska odmówiła udziału w drugiej edycji "Azja Express"! Trenerka dodała bardzo emocjonalny wpis na swoim profilu na Instagramie, w którym zdobyła się na to szczere wyznanie. Co ją do tego skłoniło? Otóż niedawno w sieci pojawiły się artykuły dotyczące tego, że gwiazda - na fali zainteresowania ciążą Ani Lewandowskiej - zacznie prowadzić warsztaty dla kobiet w ciąży. Te publikacje bardzo wzburzyły Ewę Chodakowską, która postanowiła sama zabrać głos w tej sprawie. Co napisała?

Reklama

Oj nieładnie! Zastanawiam się kto wymyśla takie pierdoły i po co? Kto na tym korzysta? Na pewno nikt z mojego otoczenia.. Przeczytałam dziś : chodakowska będzie robić programy dla kobiet w ciąży - w ten sposób zamierza wrócić na szczyt ???????????? "Wrócić na szczyt" ???????? Co to w ogóle znaczy? I czy ten szczyt jest jeden? Czy każdy z nas ma te same ambicje? Cele? Pasje? Boże broń! Jestem tu gdzie jestem z własnego wyboru, przez ostanie lata odmawiam okładek, wystąpień, ścianek, nawet udziałowi w ukochanym przez Was wszystkich Azja Express ostatnio odmówiłam.. programu do których "celebryci" próbują się wkupić za pieniądze..

Ewa Chodakowska dodała emocjonalny wpis na Instagramie

Ewa Chodakowska podkreśla w swoim wpisie, że nie ma potrzeby brylowania w mediach i wystarcza jej obecność w internecie, gdzie zgromadziła swoją publiczność. Gwiazda podkreśla, że nie zamierza tego zmieniać, bo jest jej dobrze tak jak jest:

Marny ze mnie kęs ???????????? Dlaczego tak jest? Ponieważ mam swoj "kanał komunikacji" - mam tutaj swoj fanpage i nie zamierzam zmieniać mojej filozofii - nie zamierzam złamać się i stać się częścią grona, które musi istnieć w mediach (tych plotkarskich tez), żeby istnieć wizerunkowo .. To nie moja bajka.. ja zwyczajnie lubię swoj "domek w necie", który sama zbudowałam, który sama wypromowałam, na który sama miałam pomysł.. Zosia Samosia ❤️ Nie dam się prowokacji - ucinam w mig wszelkie spekulacje wyssane z palca ????????????????????????

Między słowami trenerka odniosła się też do tematu związanego z ciążą Ani Lewandowskiej:

Gratuluje szczęścia i radości innym, ale mam tez powodowy do swojego szczęścia.. swoje radości których nie zamieniam za nic!! ???????????????? Babeczki! Mój kalendarz jest wypełniony projektami do końca lipca - nie mogę i nie chce o wszystkich mówić - to spełnienie marzeń i niespodzianka ???? Nie ma tu jednak miejsca na ciąże, na programy treningowe związane z ciążą - taki jeden już jest do zamówienia na mojej stronie od ponad roku - ułożony przez trenerkę z mojego teamu - trener ekspert w temacie ciąży.. prywatnie mame dwójki dzieci ❤️ Ja się za ten temat jeszcze przez kilka lat zabierać nie zamierzam ❤️

Czy Ewa Chodakowska zareagował zbyt nerwowo?

Zobacz także

Zobacz: Ewa Chodakowska skomentowała plotki o ciąży: "Troszeczkę zwalniamy tempo". Nawiązała też do Anny Lewandowskiej...

Ewa Chodakowska dodała emocjonalny wpis na Instagramie

Gwiazda zdradziła, że odmówiła udziału w programie "Azja Express"