Czy ktoś taki jak Ewa Chodakowska może mieć kompleksy? Znana trenerka może pochwalić się idealnym ciałem. Ewa jest też wzorem dla wielu polskich kobiet. Nie wzbudza jednak zazdrości, a wręcz przeciwnie - motywuje do pracy nad sobą. Chodakowska lansuje zdrowy styl życia i modę na aktywności fizyczną. Czy jednak ona sama ma jakieś zastrzeżenia wobec swojego wyglądu? Zapytała ją o to Karolina Malinowska w wywiadzie dla "Party".

Okazuje się jednak, że powód zadowolenia z siebie trenerki nie znajduje się w jej lustrzanym odbiciu, lecz znacznie głębiej. Pewność siebie Ewa wynika z jej niezwykle ciepłych relacji z rodzinnego domu.

Rodzicom zawdzięczam absolutnie wszystko. Gdybym nie oni, nie byłabym takim człowiekiem, jakim jestem. Nie byłabym w stanie osiągnąć tego wszystkiego, co mam. Nie trafiłabym do serc tylu kobiet. To całe ciepło i serdeczność do drugiego człowieka wyniosłam z domu - powiedziała trenerka na łamach magazynu"Party".