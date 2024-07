Ewa Chodakowska to przykład jednej z najbardziej błyskotliwych karier w polskim show-biznesie. Trenerka fitnessu przebojem wdarła się do telewizji, a jej fanów można liczyć w milionach. Ostatnio trafiła na okładkę "Vivy!". Przypomnijmy: Ewa Chodakowska opowiedziała o swojej wielkiej miłości

"Trenerka wszystkich Polek", jak często się o niej mówi, ma jednak dużo większe ambicje. Chodakowska wydała już serię płyt DVD z ćwiczeniami, jedną książkę, a w planach jest powstanie kolejnych. Co ciekawe, Ewa nie zamierza ograniczać swojej kariery tylko do Polski - w planach ma podbicie rynku zagranicznego. Chce zostać światową sławą?

Mój plan to taka misja zbawiania świata (śmiech). Wszystkie kobiety w Polsce muszą usłyszeć, po co jest ta aktywność fizyczna na co dzień. I ja dotrę do każdej kobiety w Polsce. A później globalnie, na cały świat. Mam już plan - zdradziła w rozmowie z "Vivą!".