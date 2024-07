Ewa Chodakowska konsekwentnie dopinguje Polki w walce o lepsze ciało i zdrowe nawyki. Trenerka coraz częściej w swoich działaniach próbuje zaangażować mężczyzn. Ostatnio wystosowała do nich stanowczy apel. Zobacz: Chodakowska na Facebooku: Pewnie wybuchnie afera, ale dłużej tak siedzieć nie będę...

Ulubiona trenerka kobiet w kraju stawia sobie coraz większą poprzeczkę i realizuje coraz to nowe cele. Do swoich sukcesów Chodakowska może dopisać kolejny. Mianowicie właśnie została redaktor naczelną pisma o zdrowym stylu życia "Be Active. Dietetyka & Fitness". Trenerka podkreśla, że będzie dużo o zdrowiu i że z pewnością każda kobieta znajdzie coś dla siebie. Jest o tym przekonana:

To magazyn, w którym odmieniamy zdrowie przez wszystkie przypadki. Pismo dla każdej i o każdej z nas. Zadbałam, by znalazły się tam sprawdzone dietetyczne przepisy, ćwiczenia, nowinki sportowe i opinie ekspertów oraz najnowsze trendy modowe. Jednym słowem, wszystko to, z czym zwracają się do mnie dziewczyny - zdradza w najnowszym numerze "Party".

Podobno Ewa jest równie wymagająca w redakcji co na sali treningowej, a efekty poznamy już w czerwcu.

