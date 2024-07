Reklama

Gdzie wypoczywa Ewa Chodakowska? Oczywiście w Grecji. To tam sześć lat temu poznała swojego męża Lefterisa Kavoukisa. Tak ich pierwsze spotkanie wspominała w "DDTVN" Ewa: “Poznaliśmy się na greckiej wyspie. Oboje mieliśmy tam wakacje. Pojechałam tam na tydzień, a zostałam dwa lata”. Ewa początkowo mieszkała z mężem w Grecji, ale później namówiła go do przeprowadzki do Polski, gdzie po pewnym czasie osiągnęła wielki sukces. Teraz do Grecji jeżdżą tylko na wakacje oraz święta.

Który region Grecji wybrali na tegoroczny urlop? Ewa wraz z mężem od ponad tygodnia wypoczywa na wyspie Mykonos. Lefteris pochwalił się seksownymi zdjęciami żony z wakacji. Ewa zdjęcia z mężem podpisała: “Znaleźliśmy miłość w tym zwariowanym świecie”. Nie dziwimy się Lefterisowi, że chwali się zdjęciami żony w kostiumie kąpielowym. Takiego ciała można jej pozazdrościć :-)

