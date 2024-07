Ewa Chodakowska jak co roku spędza wakacje w swojej "drugiej ojczyźnie", czyli w Grecji. Zawsze wybiera się tam z mężem, kiedy ma wolną chwilę, ale nie leniuchuje. Trenerka ma mnóstwo pozytywnej energii, a poza tym kocha to, co lubi.

Reklama

Swoim fanom codziennie pokazuje energetyczne zdjęcia i filmiki obrazujące to jak wypoczywa. My postanowiliśmy je dla Was zebrać! Musicie je zobaczyć, bo są naprawdę fantastyczne.

Zobacz: Mąż Ewy Chodakowskiej chwali się jej seksownymi zdjęciami. Ależ ona ma ciało!

Eksplorujemy Milos z każdej strony ⛵️⛵️ with @kavoukis ❤️❤️❤️ time to explore Milos .. and maybe shoot some workout on the boat ???????????? #sailing #sea #milos #withmylove #castaway ???????? Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Ewa Chodakowska Fitness Expert (@chodakowskaewa)

7 Sie, 2015 o 2:20 PDT

Zobacz także

Reklama