Vanessa Florczak, mając zaledwie 14 lat musiała zmierzyć się z nowotworem. To trudne doświadczenie i walka z chorobą sprawiły, że siostrzenica Ewy Chodakowskiej doskonale wie, jak ważne jest wsparcie najbliższych i regularne badania, których nie można odkładać. 20-latka wspomina ten trudny czas i mówi wprost, co było dla niej najgorsze...

W 2016 roku Ewa Chodakowska w poruszającym wpisie informowała o stanie zdrowia swojej siostrzenicy, która przeszła operację wycięcia guza mózgu. Trenerka pisała wtedy wprost, że w życiu najważniejsze jest tylko zdrowie. Sześć lat później po tych dramatycznych wydarzeniach dla całej rodziny Ewy Chodakowskiej w rozmowie z reporterką Party.pl głos zabrała Vanessa Florczak. 20-latka mówi wprost o tym trudnym czasie związanym z rakiem i nie ukrywa, że bada się regularnie:

Tak, badam się regularnie. Mogę powiedzieć, że dokładnie sześć lat temu sama przeszłam raka. Zachorowałam na guza mózgu i wodogłowie. Było to dla mnie bardzo ciężkie, nie ukrywam, ale nauczyło mnie to tego, że trzeba się regularnie badać. Nie wolno odstawiać tego na bok, myśleć, że jestem zdrowia i mnie to nie dotknie - mówi wprost siostrzenica Ewy Chodakowskiej.