Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis na promocji książki w Empiku

W Polsce dawno nie było tak spektakularnego sukcesu jaki odniosła (i odnosi nadal) Ewa Chodakowska. Trenerka zmieniła podejście do zdrowego trybu życia tysięcy Polek, zachęcając je do poświęcania zaledwie kilku minut dla siebie. Cenne rady przekazała za pośrednictwem DVD, które okazało się hitem, a później wydając książkę "Zmień swoje życie".

Po sukcesie wydawniczym, Ewa dostała tysiące meili i setki tysięcy wpisów na Facebooku od kobiet proszących o kolejne cenne rady. W tym celu Chodakowska zdecydowała się wydać... kalendarz "Twój dziennik fitness", w którym nie tylko można zapisywać swoje notatki, ale też regularnie spoglądać na to, co danego dnia poleca sama zainteresowana. W sprzedaży jest też wersja nieksiążkowa - do zawieszenia na ścianę.

Dziś w warszawskim Empiku odbyło się spotkanie promocyjne, na które przyszły tłumy wdzięcznych fanek. Pojawiła się na nim oczywiście sama Chodakowska, której towarzyszył mąż Lefteris. Wydarzenie poprowadziła Beata Sadowska.

Nowy rok znów będzie należał do Ewy? My nie mamy co do tego żadnych wątpliwości.

