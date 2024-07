1 z 11

Ewa Chodakowska to niekwestionowana gwiazda fitnessu w Polsce. Uwielbiają ją miliony kobiet, ale nie wszyscy są zachwyceni jej metodami. Ostatnio mocno skrytykowała ją Mariola Bojarska-Ferenc. Przypomnijmy: Bojarska poniża Chodakowską: Amatorka! Skąpa wiedza, ogromny tupet!

Najwyraźniej zwolennikami talentu Chodakowskiej jest marka Adidas, która zatrudniła ją do swojej najnowszej kampanii ALL IN #mygirls. Ewa wraz ze swoimi przyjaciółkami wzięła udział w kolorowej sesji zdjęciowej do lookbooka kampanii na sezon wiosna/lato 2013, którą można też nabyć w wersji papierowej z dodatkiem do majowego wydania magazynu Shape.

Na zdjęciach Ewa Chodakowska uśmiecha się, ćwiczy z koleżankami i wręcz zaraża dobrą energię. Niedawno w podobnej kampanii Reeboka wystąpiła Anna Mucha (zobacz: Mucha na męczącym treningu w nowej reklamie)

