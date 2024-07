1 z 6

Ania Wyszkoni i Margaret były jurorkami podczas Koncertu Krajowych Eliminacji do Eurowizji dla dzieci 2017, które wygrała Olivia Bednarek, 14-latka znana z show "Mali Giganci". Obie wokalistki podczas tego wieczoru zaśpiewały również dla zgromadzonej publiczności w siedzibie TVP.

Ania Wyszkoni wykonała hit "Biegnij przed siebie" oraz nowy utwór "Oszukać los", z kolei Margaret zaprezentowała hit "Cool me Down" oraz premierowy singiel "Elephant". Między wokalistkami, podczas konkursu, dało się wyczuć pewien dystans i chłód. Też to zauważyliście?

