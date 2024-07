1 z 5

Kasia Moś jest już na Ukrainie i przygotowuje się do występu 9 maja, czyli na pierwszym półfinale Eurowizji 2017 w Kijowie. Już pierwsza próba techniczna za nią. Reprezentantka Polski ćwiczyła swój utwór „Flashlight” trzy razy.

Jak wypadła? Zobacz na wideo z prób.

Na jednym z nagrań widać piękne wizualizacje z przesłaniem. To konstelacje z gwiazd ułożone w kształt różnych zwierząt. Kasia jest obrończynią zwierząt i wizualizacje mają nawiązywać do tego, że wszystkie zwierzęta mają równe prawa. Pod koniec obok napisu FREEDOM pojawiają się napisy także w różnych innych językach, m.in. po włosku, grecku czy litewsku. Eurowizyjni komentatorzy są zachwyceni prezentacją Polki. Uważają, że piosenka Moś bardzo zyskuje w odbiorze na scenie, dlatego wróżą przejście Kasi Moś do finału.

Pierwszy półfinał Eurowizji, w którym startuje Polska, 9 maja we wtorek w TVP1 o 21.00.

A wy co sądzicie o tej próbie? Zobaczcie zdjęcia.

Zobacz także: Kasia Moś poleciała do Kijowa na Eurowizję! Fani pożegnali piosenkarkę na lotnisku ZDJĘCIA