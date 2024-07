Konkurs Eurowizji 2017 na Ukrainie coraz bliżej. Telewizja Polska pokaże dwa półfinały 9 i 11 maja (wtorek, czwartek) oraz finał - 13 maja (sobota) 62. Konkursu Piosenki Eurowizji Kijów 2017.

Kiedy i gdzie oglądać konkurs Eurowizji 2017?

I półfinał, w którym startuje Polka Kasia Moś – 9 maja (wtorek) o godz. 21.00 na TVP1 i TVP Polonia,

POWTÓRKA - 10 maja (środa) o godz. 20:20 na TVP Rozrywka.

II półfinał – 11 maja (czwartek) o godz. 21:00 na TVP1 i TVP Polonia,

POWTÓRKA 12 maja (piątek) o godz. 20:20 na TVP Rozrywka.

Finał – 13 maja (sobota) o godz. 21:00 na TVP1 i TVP Polonia,

POWTÓRKA 14 maja (niedziela) o godz. 14:55 w TVP HD oraz o godz. 20:40 na TVP Rozrywka.

Polską reprezentantką w Konkursie Eurowizji 2017 jest Kasia Moś z piosenką „Flashlight”. Koncerty skomentuje Artur Orzech.

Mogę publiczności obiecać, że dam z siebie 100 proc. Chcę zaśpiewać „Flashlight” najlepiej jak umiem. Udział w tym konkursie, wspaniali nowo poznani ludzie, kolejne propozycje, jakie się pojawiły, nowi fani, którzy poznali moją muzykę sprawiają, że czuję się szczęśliwa – mówi polska wokalistka.

Kto wystąpi w I półfinale we wtorek razem z Kasią Moś?

Reprezentanci Szwecji (Robin Bengtsson „I Can't Go On”), Gruzji (Tamara Gachechiladze „Keep the Faith”), Australii (Isaiah Firebrace „Don't Come Easy”), Albanii (Lindita Halimi „World”), Belgii (Blanche „City Lights”), Czarnogóry (Slavko Kalezić „Space”), Finlandii (Norma John „Blackbird”), Azerbejdżanu (Dihaj „Sceletons”), Portugalii (Salvador Sobral „Amar Pelos Dois”), Grecji (Demy „This Is Love”), Mołdawii (SunStroke Project „Hey Mamma!”), Islandii (Svala „Paper”), Czech (Martina Barta „My Turn”), Cypru (Hovig „Gravity”), Armenii (Arcwik „Fly with Me”), Słowenii (Omar Naber „On My Way”) i Łotwy (Triana Park „Line”).

Kto wystąpi w II półfinale Eurowizji?

W drugim półfinale 11 maja (czwartek) o godz. 21.00 wystąpią reprezentanci: Serbii (Tijana Bogićević „In Too Deep”), Austrii (Nathan Trent „Running in Air”), Macedonii (Jana Burćeska „Dance Alone”), Malty (Claudia Faniello „Breathlessly”), Rumunii (Ilinca feat. Alex Florea „Yodel It!”), Holandii (OG3NE „Lights And Shadows”), Węgier (Joci Papai „Origo”), Danii (Anja Nissen „Where I Am”), Irlandii (Brendan Murray „Dying to Try”), San Marino (Valentina Monetta i Jimmie Wilson „Spirit of the Night”), Chorwacji (Jacques Houdek „My Friend”), Norwegii (JOWST „Grab the Moment”), Szwajcarii (Timebelle „Apollo”), Białorusi (Naviband „Historyja majho zyccia”), Bułgarii (Krisitan Kostow „Beautiful Mess”), Litwy (Fusedmarc „Rain of Revolution”), Estonii (Koit Toome i Laura „Verona”) oraz Izraela (IMRI „I Feel Alive”).

Wielki finał 13 maja (sobota) pokażą o godz. 21.00 TVP1 i TVP Polonia.

Wystąpi w nim 26 wykonawców - 20 wyłonionych w półfinałach ( po 10 z każdego półfinału) i tradycyjnie kraj, którego piosenka zwyciężyła w poprzednim roku oraz przedstawiciele wielkiej piątki, to jest kraje płacące najwyższe składki na przygotowanie imprezy - Niemcy, Francja, Hiszpania, Wielka Brytania i Włochy.

Sześć krajów, które są już w finale to: Francja (Alma „Requiem”), Hiszpania (Manel Navarro „Do It For Your Lover”), Niemcy (Levina „Perfect life”), Wielka Brytania (Lucie Jones „Never Give Up On You”) oraz Włochy (Francesco Gabbani „Occidentali’s Karma”). W finale dołączą do nich zwycięzcy obu półfinałów.

Kim jest Kasia Moś?

Wokalistka ukończyła Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Jest córką dyrygenta, skrzypka i kameralisty, dyr. artystycznego orkiestry kameralnej AUKSO Marka Mosia oraz Joanny Moś - altowiolistki i malarki, a także siostrą Mateusza Mosia - skrzypka, kompozytora oraz producenta jej debiutanckiej płyty „Inspination”. Współpracowała m.in. z Pawłem Mykietynem przy nagraniu jego płyty „Pasja według św. Marka” i musicalu „Król Lear” oraz z Wojciechem Kilarem przy kompozycji do filmu Krzysztofa Zanussiego „Obce ciało”.

Przed każdą częścią konkursu, we wtorek 9 maja, w czwartek 11 maja oraz sobotę 13 maja o godz. 20:30 Jedynka pokaże 30-minutowy program „Przed Eurowizją”, w którym zaprezentuje kulisy konkursu.

Kasi na scenie w czasie koncertu będzie towarzyszyć brat, który gra na skrzypcach.

