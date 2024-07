Znamy zwycięzców Eska Music Awards 2016! Jak co roku wielka muzyczna gala wzbudza mnóstwo emocji, a wszyscy fani muzyki czekali na to, kto okaże się najlepszy. W tym roku trzy szanse na statuetki miały między innymi Sylwia Grzeszczak, która podbiła rynek singlem "Tamta dziewczyna" i Margaret, a także Cleo i Antek Smykiewicz. Wśród nominowanych nie mogło zabraknąć również Dawida Podsiadło, który miał szansę zwyciężyć w kategoriach takich jak "Najlepszy artysta" oraz "Najlepszy hit". Tegoroczna gala Eska Music Awards odbyła się w Szczecinie, a oto pełna lista zwycięzców.

Eska Music Awards 2016 - zwycięzcy

Najlepsza artystka - Sylwia Grzeszczak

Najlepszy artysta - Dawid Podsiadło

Najlepszy zespół - Video

Najlepszy hit - C-bool "Never go away"

Najlepszy radiowy debiut - Antek Smykiewicz

Najlepsze video - Sylwia Grzeszczak

Najlepszy artysta w sieci - Margaret

Statuetki wręczali m.in. Agnieszka Kaczorowska, Littlemoonster96, Macademian Girl i Sylwester Wardęga, który wywołał na scenie drobny skandal. Zgadzacie się z takimi wynikami?

Najwięcej statuetek na Eska Music Awards 2016 zdobyła Sylwia Grzeszczak!

Margaret jest najlepszą artystką w sieci!