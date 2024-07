Emmy Rossum, znana przede wszystkim z filmu "Piękne Istoty" i serialu "Shameless", pojawiła się w Hollywood na imprezie charytatywnej fundacji The Onyx And Breezy Foundation.

Na czerwonym dywanie, aktorka pojawiła się w schludnej stylizacji, jak się okazuje - sieciówkowej. Amerykańska aktorka miała na sobie ciuchy z wiosenno-letniej kolekcji brytyjskiej marki. Żółta spódnica w białe kwiaty to koszt ok. 230 złotych, a biała koszula z haftowanymi kwiatkami kosztuje w Topshop, ok. 150 złotych. Jak oceniacie ten look?

Zobaczcie więcej zdjęć tutaj: