"Tak się cieszę! Po prostu... bardzo się cieszę!" - mówi rozpromieniona Kara z "Hotelu Paradise" na swoim instagramowym profilu, nie ukrywając emocji. Co miała do przekazania lubiana uczestniczka trzeciej edycji miłosnego show TVN-u? Sami zobaczcie!

Reklama

"Hotelu Paradise 3": Co słychać u Kary i Marcina?

Właśnie mamy okazję oglądać na szklanym ekranie ósmą edycję randkowego show TVN-u. Ta nie tylko bije rekordy oglądalności, ale wywołuje także w widzach skrajne emocje. Fani zdążyli już wytypować nie tylko swoich ulubieńców ale i kandydatów do opuszczenia rajskiego hotelu. Ostatnio cała uwaga skupiła się na Bartku, który poniżał Luizę i inne dziewczyny z "Hotelu Paradise". Chociaż uczestnicy nie szczędzą sobie dram to "Hotel Paradise" jest miejscem, w którym faktycznie można znaleźć miłość. Takim przykładem są m. in. Kara i Marcin z trzeciej edycji show. Co u nich słychać? Uczestniczka podzieliła się właśnie miłymi wieściami.

Instagram

Kara i Marcin z "Hotelu Paradise" nie mieli łatwych początków, jednak od razu wiedzieli, że uczucia, którymi się darzyli to coś poważniejszego niż "wakacyjna miłość". Właśnie dlatego Kara i Marcin są jedną z tych par, które przetrwały poza show - co więcej, które aż do dzisiaj cieszą się sympatią widzów. Uczestniczka ma powody do radości, którymi postanowiła podzielić się ze swoimi obserwującymi. Okazuje się, że po raz pierwszy od pięciu lat odwiedziła swoje rodzinne strony, gdzie spędzi tegoroczne święta wielkanocne:

Hej kochani, jak już możecie się domyślać, przyjechałam do swojego rodzinnego miasta na Białorusi, Brześć. Cieszę się, że tu przyjechałam, ponieważ bardzo dawno mnie nie było - od pięciu lat! I tak nie do końca poznaję to miejsce, ponieważ bardzo dużo się zmieniło. zaczęła.

Kara Hotel Paradise Instagram @kara_routman

Kara z "Hotelu Paradise" cieszy się, że może spędzić czas z najbliższymi:

Najbardziej się cieszę, że spotkałam babcię. W piątek widzę drugą babcię. Spotkam się z najbliższymi osobami, z którymi dalej mam kontakt, więc... tak się cieszę! Po prostu... bardzo się cieszę! Chociaż nie na długo - trzy tygodnie jestem tu, ale mam nadzieję, ze dużo zrobię w tym czasie. podsumowała szczęśliwa.

A co z jej związkiem z Marcinem? Co prawda uczestniczka nie wspomniała o swoim ukochanym, jednak para nie ukrywa w mediach społecznościowych, że nadal są ze sobą bardzo szczęśliwi!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise": Jay i Eliza zaniepokoili fanów: "Wszystko ma swój początek i koniec"