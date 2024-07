To już kolejna kampania Lancome, której twarzą została młodziutka Emma Watson. Potencjalna zdobywczyni przyszłorocznego Oscara po udziale w reklamie kultowych perfum "Tresor" została ambasadorką szminek o kuszącej nazwie "Rouge in Love".

Pomadki będą dostępne w 24 lśniących odcieniach. Jeśli ktoś chce się załapać na limitowaną edycję ma mało czasu! Szminki będą dostępne jedynie w lutym przyszłego roku. Nie bez przyczyny to właśnie luty jest miesiącem premiery nowej kolekcji. Ma to związek oczywiście z Walentynkami.

Szminki mają dawać satynowe wykończenie i utrzymywać się na ustach nawet przez 6 godzin - a więc powinna wytrzymać mimo namiętnych pocałunków. Firma nie zapomniała o dużej dawce składników nawilżających, dzięki czemu mają chronić usta przed wysuszeniem.

Warto zwrócić także uwagę na niecodzienny rodzaj zdjęć reklamowych. Czarno-białe sylwetki aktorki wyglądają jakby były namalowane ołówkiem. Jedynego "koloru" nadają "maźnięcia" szminek.

