Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra się rozwodzą. Jest pozew

Sprawa Emilii Komarnickiej i Redbada Klynstry wkracza na drogę formalną. Jak ustalił „Fakt”, pozew rozwodowy został złożony jeszcze w 2025 r., a pierwszą rozprawę wyznaczono na początek czerwca 2026 r. Ma się ona odbyć w jednym z warszawskich sądów. To właśnie wtedy oboje po raz pierwszy spotkają się w tej sprawie na sali rozpraw, a ich rozstanie zyska oficjalny, sądowy wymiar.

Ich znajomość zaczęła się zawodowo: Emilia Komarnicka i Redbad Klynstra pracowali razem na planie serialu „Na dobre i na złe” już od 2008 r. Z czasem relacja wyszła poza ramy pracy, a przełom nastąpił podczas wspólnej działalności w teatrze przy spektaklu „Małe zbrodnie małżeńskie”. Kilka lat później para zdecydowała się na ślub w 2017 r., zamykając etap narzeczeństwa i wchodząc w rolę małżonków.

W historii tej pary pojawia się także wcześniejszy związek aktorki. Emilia Komarnicka przed relacją z Redbadem Klynstrą była związana z aktorem Łukaszem Konopką, znanym z serialu „Na Wspólnej”, i była z nim nawet zaręczona. Ostatecznie wybrała Klynstrę, aktora o polsko-holenderskich korzeniach. Związek Komarnickiej i Klynstry przez długi czas budził zainteresowanie jako jedna z bardziej nieoczywistych relacji w polskim show-biznesie.

W czasie trwania małżeństwa para doczekała się synów: Kosmy i Tymoteusza. W ostatnim okresie, mimo narastających zmian w życiu prywatnym, sprawa rozwodowa przez dłuższy czas nie była szeroko komentowana publicznie. Teraz wiadomo jednak, że decyzja o rozstaniu została przeniesiona na grunt formalny, a termin czerwcowego posiedzenia wyznacza moment, w którym ich sytuacja będzie rozpatrywana na wokandzie.

Emilia Komarnicka pożegnała się z „Tańcem z gwiazdami”. W tle kontrowersje

W ostatnich miesiącach Emilia Komarnicka skupiła się na pracy i nowych wyzwaniach. Wystąpiła w programie „Taniec z gwiazdami”, gdzie jej partnerem był Stefano Terrazzino. Para przyciągała uwagę widzów, ale nie dotarła do finału i odpadła na wcześniejszym etapie rywalizacji. Po odpadnięciu z tanecznego show Polsatu Emilia Komarnicka nie wytrzymała i wydała oświadczenie, w którym rozliczyła się z krytyką.

Warto przypomnieć, że udział Komarnickiej w „Tańcu z gwiazdami” wywołał kontrowersje jeszcze przed rozpoczęciem 18. edycji. Internauci zarzucali aktorce, że nie tylko ma już spore doświadczenie taneczne, m.in. ze względu na naukę w szkole baletowej, ale w dodatku występuje w parze ze Stefano Terrazzino, z którym pracuje i przyjaźni się od lat. W komentarzach regularnie podkreślali, że przez to gwiazda miała przewagę nad innymi uczestnikami.

