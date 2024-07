Już się za nią stęskniłyśmy! Całe szczęście paparazzi czuwają i dostarczyli nam świeżutkich zdjęć Victorii Bekcham. Gwiazda pojawiła się ostatnio w Nowym Jorku, na lotnisku Johna Fitzgeralda Kennediego. Projektantka, jak na nią przystało wyglądała bezbłędnie.

Victoria Beckham nawet na co dzień wygląda doskonale. Tym razem miała na sobie Czarny płaszcz wykończony czarną skórą z konia lub krowy. Do tego dużą torbę, nieodzowne botki na szpilce i dziurawe, dżinsowe rurki. Do tego okulary "policyjne". Całość stworzyła bardzo wyrafinowany i elegancki look.

Oczywiście kochamy go! ;)