Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w rozmowie z Party.pl skomentowała związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, o którym ostatnie jest tak głośno, po tym jak oficjalnie potwierdzili, że są parą i wybrali się razem na wycieczkę do Jerozolimy. Jak ekspertka ocenia ich ujawnienie i co sądzi o emocjonalnych wpisach Pauliny Smaszcz? To trzeba usłyszeć!

Reklama

Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwsze wejrzenia" o związku Cichopek i Kurzajewskiego

Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego wywołał w mediach prawdziwą burzę. Para zdecydowała się oficjalnie opowiedzieć o swojej relacji w programie śniadaniowym, a potem nie brakowało ich wspólnych zdjęć, kiedy relacjonowali urodzinową podróż aktorki do Jerozolimy. Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwsze wejrzenia" w rozmowie z reporterką Party.pl mówi wprost, że ukrywanie uczucia z pewnością nie było łatwe dla tej pary:

Ja myślę, że bardzo trudno jest się ukrywać, szczególnie wtedy, kiedy ludzi łączy zakochanie, jakieś uczucia. Myślę, że to jest po prostu męczące, więc kiedy byłabym na ich miejscu pewnie chciałabym mieć to za sobą. - powiedziała Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwsze wejrzenia".

Magdalena Chorzewska ze "Ślubu od pierwsze wejrzenia" została zapytana też o emocjonalne wpisy Pauliny Smaszcz, które dolały oliwy do ognia. Ekspertka mówi wprost, że najbardziej prawdopodobne są dwa wytłumaczenia wpisów byłej żony Macieja Kurzajewskiego:

Patrząc z perspektywy obserwatorki, dziwne jest to, że osoby, które rozwiodły się trzy lata temu mają tak bardzo dużo emocji między sobą i albo Pani Paulina nie przepracowała tego tematu, albo wydarzyło się coś jeszcze o czym, my jako opinia publiczna, po prostu nie wiemy - dodała ekspertka.

Koniecznie obejrzyjcie całą rozmowę z ekspertką "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Co jeszcze powiedziała Magdalena Chorzewska na temat relacji Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Ekspertka miażdży Macieja: "Kwestia kultury albo jej braku"

Zobacz także

Party.pl

Instagram @maciejkurzajewski