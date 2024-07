W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" pary mają czas by poznać się lepiej. Okazuje się jednak, że Maciej nie jest zadowolony z dobranej dla niego żony, a w rozmowie z nią nie szczędził jej przykrych słów. Kiedy w jednym z odcinków widzowie usłyszeli jak zwraca się do niej "mortadelciu", nie mogli w to uwierzyć. Zachowanie Macieja skomentowała Magdalena Chorzewska:

Ja tego nie rozumiem

Jak podsumowała to, co zrobił Maciej?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Magdalena Chorzewska komentuje zachowanie Macieja

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła metamorfozę po programie. Widzowie nie poznają już w niej tej samej uczestniczki, którą wiedzieli w show. Czy jej przemiana to odpowiedź na przykrości, z którymi musiała mierzyć się ze strony nie tylko Macieja ale również widzów, którzy bezlitośnie komentowali jej wygląd?

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nazwał żonę "mortadelką". Marta nie pozwoliła sobie na takie traktowanie, co z przykrością komentowała przed kamerami. O komentarz w sprawie zachowania jej programowego męża zapytaliśmy Magdalenę Chorzewską:

Myślę, że nawet jeżeli ona mu się nie spodobała to mógł to przemilczeć albo mógł to ubrać w zupełnie inne słowa. Także to jest tylko i wyłącznie kwestia kultury osobistej albo jej braku - powiedziała.

Co jeszcze powiedziała nam ekspertka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którą spotkaliśmy przy okazji Party Fashion Night? Zobaczcie nowy wywiad.

